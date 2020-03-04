Ушел из жизни сотрудник БГУ Виктор Немков
Свои соболезнования выразили коллеги Виктора Ивановича
С сотрудником простились 4 марта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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2 марта ушел из жизни сотрудник БГУ имени академика Ивана Петровского Виктор Немков. О смерти коллеги сообщили на сайте вуза.
Виктор Иванович занимал должность начальника отдела телерадиовещания и массовых коммуникаций. Он работал в университете с 1981 года.
Ректорат выразил соболезнования родным и близким Виктора Немкова.
С сотрудником простились 4 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU