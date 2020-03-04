Жители Советского района Брянска останутся без воды 5 марта

4 Март 2020 2020-03-04T18:23:30+03:00

Воды не будет с 10.00 до 17.00. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске 5 марта ограничат подачу воды. Ее не будет с 10.00 до 17.00 на:

— улице Спартаковской, №№104, 73 и 71-а,

— улице Спартаковской в частном секторе от дома № 81 до дома № 71, от дома № 90 до дома № 110,

— переулке 4-й Карачижском.

Здесь пройдет плановый ремонт водовода, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU