Брянцев с пневмонией проверят на коронавирус
Брянцев с внебольничной пневмонией будут проверять на коронавирус. Постановление для медицинских учреждений издал Роспотребнадзор.
В Брянской области подобные исследования будут проводить на базе Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области. Они стали доступны еще в середине февраля. Напомним, здесь же проводили исследования анализов китаянки, которую сняли с поезда в Брянской области из-за подозреваемого коронавируса.
К слову, тестировать будут и тех, кто обследуется по поводу гриппа и ОРВИ.
Эти действия направлены на оперативное выявление и ограничение распространения инфекции, сообщает ГТРК "Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU