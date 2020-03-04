Брянцев с пневмонией проверят на коронавирус

4 Март 2020 2020-03-04T17:48:42+03:00

К слову, тестировать будут и тех, кто обследуется по поводу гриппа и ОРВИ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Исследования будут проводить на базе местного Центра гигиены и эпидемиологии

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Брянцев с внебольничной пневмонией будут проверять на коронавирус. Постановление для медицинских учреждений издал Роспотребнадзор.

В Брянской области подобные исследования будут проводить на базе Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области. Они стали доступны еще в середине февраля. Напомним, здесь же проводили исследования анализов китаянки, которую сняли с поезда в Брянской области из-за подозреваемого коронавируса.

К слову, тестировать будут и тех, кто обследуется по поводу гриппа и ОРВИ.

Эти действия направлены на оперативное выявление и ограничение распространения инфекции, сообщает ГТРК "Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU