В четверг брянцев ждет 16-градусное тепло

4 Март 2020 2020-03-04T17:53:07+03:00

Будет преимущественно без осадков

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В четверг, 5 марта, в Брянской области будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается туман, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ветер будет дуть юго-восточный, его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду (при средней скорости 5-10 метров в секунду). Температура ночью - от двух до семи градусов тепла. Днем воздух прогреется аж до плюс 16, обещают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU