Юный брянец победил на первенстве ЦФО по кикбоксингу
Соревнования проходили в Курске
Фото: газета Брасовского района "Вестник".
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Брянец Владислав Иванов выиграл «золото» первенства ЦФО по кикбоксингу. Турнир проходил в Курске с 27 февраля по 1 марта.
В соревнованиях участвовали 360 спортсменов из 18 субъектов округа и города Москвы. Сборная Брянской области состояла из девяти кикбоксеров.
Как пишет газета «Вестник», два участника представляли спортивный клуб единоборств «Белые волки» Брасовской ДЮСШ «Олимп». В финальных боях Владислав Иванов одержал уверенную победу.
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ИСТОЧНИК KP.RU