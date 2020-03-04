2020-03-04T17:34:41+03:00
Спорт

Юный брянец победил на первенстве ЦФО по кикбоксингу

Соревнования проходили в Курске
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: газета Брасовского района "Вестник".Фото: газета Брасовского района "Вестник".
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Брянец Владислав Иванов выиграл «золото» первенства ЦФО по кикбоксингу. Турнир проходил в Курске с 27 февраля по 1 марта.

В соревнованиях участвовали 360 спортсменов из 18 субъектов округа и города Москвы. Сборная Брянской области состояла из девяти кикбоксеров.

Как пишет газета «Вестник», два участника представляли спортивный клуб единоборств «Белые волки» Брасовской ДЮСШ «Олимп». В финальных боях Владислав Иванов одержал уверенную победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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