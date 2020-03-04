В Брянске на две недели перекроют движение на улице Сакко и Ванцетти
Здесь будут ремонтировать коллектор
Проехать здесь нельзя будет с 6 по 20 марта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на две недели закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. Проехать здесь нельзя будет с 6 по 20 марта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В районе дома №51 будут проводить работы по ремонту канализационного коллектора.
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ИСТОЧНИК KP.RU