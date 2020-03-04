В Брянске на две недели перекроют движение на улице Сакко и Ванцетти

4 Март 2020 2020-03-04T17:14:16+03:00

Проехать здесь нельзя будет с 6 по 20 марта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь будут ремонтировать коллектор

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В Брянске на две недели закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. Проехать здесь нельзя будет с 6 по 20 марта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В районе дома №51 будут проводить работы по ремонту канализационного коллектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU