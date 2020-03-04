В Брянске назвали имена лучших учителей и воспитателей
В Брянске назвали имена лучших педагогов. Победителей профессиональных конкурсов "Учитель года -2020" и "Воспитатель года- 2020" чествовали в городской администрации.
Финалисты муниципального этапа будут представлять Брянск на региональном этапе конкурсов.
На встрече с руководителями города педагоги поделились впечатлениями о своем участии.
Финалистами конкурса "Воспитатель года-2020" стали: музыкальный руководитель детского сада "Золотой петушок" Светлана Мельниченко, воспитатель детского сада "Жемчужинка" Евгения Козлова, воспитатель из детского сада "Скворушка" Татьяна Сарычева и Наталья Авдеенкова, инструктор по физической культуре из детсада "Росинка".
Победителями муниципального этапа конкурса "Учитель года- 2020" признали: учителя физкультуры школы №64 Александра Митяева, учительницу биологии Ольгу Черкасову, учительницу математики и информатики Марию Шапошникову и учителя английского языка Андрея Шермана.
Руководители города пожелали финалистам побед на следующих этапах профессионального конкурса, сообщили в пресс-службе брянского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU