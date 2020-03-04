В Брянской области поймали дюжину бешеных животных
Двенадцать случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных зарегистрировали в Брянской области в первые два месяца этого года.
Четырежды бешенство фиксировали у собак, еще один раз - у кошки. Остальные случаи пришлись на диких животных: енотовидных собак, лис и енота.
- От диких животных с начала года пострадали 19 жителей области, в том числе шестеро детей, - уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - При этом случаев гидрофобии среди населения региона не зарегистрировали.
Кстати, по поводу повреждений от животных в лечебно-профилактические учреждения за медицинской помощью обратилось 347 брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU