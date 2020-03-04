2020-03-04T16:36:58+03:00
Общество

Новым мэром Клинцов стал Федор Сушок

В должности его утвердили местные депутаты
Мария Дедкова
Поделиться:
С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Фото: администрация города КлинцыС декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Фото: администрация города Клинцы
Изменить размер текста:

В Клинцах выбрали нового главу городской администрации. Им стал Федор Сушок. Информация об этом появилась на сайте местной мэрии.

За кандидатуру Федора Николаевича проголосовали большинство местных депутатов.

С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Как сообщают местные СМИ, до этого он работал начальником газонаполнительной станции ОАО «Газпром газэнергосеть» в Клинцах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24