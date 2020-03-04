Новым мэром Клинцов стал Федор Сушок
В должности его утвердили местные депутаты
С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Фото: администрация города Клинцы
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В Клинцах выбрали нового главу городской администрации. Им стал Федор Сушок. Информация об этом появилась на сайте местной мэрии.
За кандидатуру Федора Николаевича проголосовали большинство местных депутатов.
С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Как сообщают местные СМИ, до этого он работал начальником газонаполнительной станции ОАО «Газпром газэнергосеть» в Клинцах.
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ИСТОЧНИК KP.RU