Новым мэром Клинцов стал Федор Сушок

4 Март 2020 2020-03-04T16:36:58+03:00

С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Фото: администрация города Клинцы

В должности его утвердили местные депутаты

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В Клинцах выбрали нового главу городской администрации. Им стал Федор Сушок. Информация об этом появилась на сайте местной мэрии.

За кандидатуру Федора Николаевича проголосовали большинство местных депутатов.

С декабря прошлого года Федор Сушок занимал должность заместителя главы Клинцовской городской администрации. Как сообщают местные СМИ, до этого он работал начальником газонаполнительной станции ОАО «Газпром газэнергосеть» в Клинцах.

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ИСТОЧНИК KP.RU