В Клинцах раскрыли кражу 200 тысяч рублей из офиса

4 Март 2020 2020-03-04T16:51:39+03:00

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Полиция раскрыла кражу крупной суммы денег из офисной организации в Клинцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области в среду, 4 марта.

В помещение злоумышленник пробрался ночью через окно. Для этого он отогнул металлическую решетку. Добычей вора стали 200 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли это преступление за три дня. Выяснилось, что кражу совершил 27-летний житель Клинцов. У него, кстати, ранее не было проблем с законом.

- Задержанный дал признательные показания, - говорят в УМВД. - Он рассказал, что о крупной наличности узнал от приятеля, который работает в этой организации. А на преступление решился из-за финансовых трудностей. 140 тысяч мужчина вернул, остальное успел потратить.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU