С директора брянской фирмы взыщут 12,1 миллионов рублей ущерба
Больше 12,1 миллионов рублей обязан заплатить государству руководитель ООО «ЭЛИТТРАНС+», который уклонился от уплаты налогов. Об этом стало известно в среду, 4 марта.
Ранее по факту уклонения от уплаты налогов на управленца завели уголовное дело. Однако позже его закрыли: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
- Поскольку ущерб не возместили, прокурор Унечского района потребовал его взыскать в судебном порядке, - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. - Это требование суд счел обоснованным и удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU