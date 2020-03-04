С директора брянской фирмы взыщут 12,1 миллионов рублей ущерба

4 Март 2020 2020-03-04T15:24:01+03:00

Брянец уклонился от уплаты 12,1 миллионов рублей налогов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Больше 12,1 миллионов рублей обязан заплатить государству руководитель ООО «ЭЛИТТРАНС+», который уклонился от уплаты налогов. Об этом стало известно в среду, 4 марта.

Ранее по факту уклонения от уплаты налогов на управленца завели уголовное дело. Однако позже его закрыли: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

- Поскольку ущерб не возместили, прокурор Унечского района потребовал его взыскать в судебном порядке, - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. - Это требование суд счел обоснованным и удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU