Брянских камвольщиков лишают заработка белорусы

4 Март 2020 2020-03-04T14:32:45+03:00

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Если удастся добиться должной поддержки от государства для Брянского камвольного комбината,появятся новые рабочие места для жителей Брянска и дополнительные доходы в областной бюджет. В ходе личного визита брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин познакомился с возможностями предприятия, проблемами и перспективами его развития. Сегодня Брянский камвольный комбинат работает,к сожалению,только на четверть своего потенциала. Как ни странно, но конкуренцию брянцам составляют не вездесущие китайцы, а братья-белорусы. Ранее наши камвольщики были монополистами на российском рынке тканей для школьной формы, но в рамках союзного государства теперь серьезным конкурентом оказался крупный минский комбинат. Поддержка государства своим производителям в Беларуси запредельная: беспроцентное кредитование, многомиллионные дотации на модернизацию оборудования и т.п. В результате своими дешевыми, хотя и качественными тканями они ощутимо потеснили продукцию брянского комбината. Брянское преприятие заметно снизило объемы производства тканей, в результате чего пришлось сокращать штат работников.

Об этом не без горечи рассказал Борису Пайкину генеральный директор Брянского камвольного комбината Александр Шалатонов. На предприятии готовы хоть сейчас в несколько раз увеличить выпуск продукции, если у камвольного комбината на неё будет государственный заказ. Таким образом,в Бежицком районе появится несколько сотен дополнительных рабочих мест, увеличится приток денег в бюджет региона.

В ходе личного визита брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин познакомился с возможностями предприятия, проблемами и перспективами его развития

«Вопросы поддержки брянской легкой промышленности нужно и можно решать на уровне Минпромторга, - прокомментировал итоги встречи с камвольщиками Борис Пайкин. – Перед нами есть живой пример беспрецедентной поддержки своего производителя белорусским правительством, и я не вижу причин, почему мы не можем добиться подобных преференций для Брянска. В ближайшее время я начну прорабатывать этот вопрос, ведь новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления сейчас очень актуальны для брянской экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU