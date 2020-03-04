В Брянске в ДТП снесли стелу Чашин Курган
В Брянске в дорожно-транспортном происшествии снесли стелу Чашин Курган на улице Бежицкой. Фотографии и видео с места аварии прислали в редакцию "Комсомольской правды" в Брянске". Она случилась в среду, 4 марта.
На снимках видно две поврежденные машины - легковушка и микроавтобус. Рядом лежит металлическая стела.
Пострадал ни кто-нибудь в ДТП, пока не сообщают. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
В Брянске в ДТП снесли стелу Чашин Курган.Видео: vk.com, "Брянский водитель".
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ИСТОЧНИК KP.RU