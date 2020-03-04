В Брянске поймали шесть пьяных водителей за день
Шесть пьяных автомобилистов поймали в Брянске только за один день – вторник, 3 марта. Все они отказались проходить медицинское освидетельствование.
Всего автоинспекторы пресекли 150 нарушений Правил дорожного движения. Так, к примеру, 44 раза горожане переходили дорогу в неположенных местах. В 12 случаях брянцам не уступали дорогу на «зебрах». 13 раз лихачи проезжали на красный, еще четверо автомобилистов ехали с непристегнутыми ремнями безопасности.
- 22 проколола сотрудники Госавтоинспекции составили на водителей маршруток, - уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. - Еще два на таксистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU