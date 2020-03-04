В Брянске рецидивист оглушил и ограбил престарелую женщину
В Брянске задержали мужчину, который оглушил и ограбил 81-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 4 марта.
Случай произошел в конце февраля в Советском районе. Со слов потерпевшей, она открыла дверь незнакомцу, после чего получила сильный удар палкой по голове. Мужчина ворвался в квартиру и потребовал деньги. Однако пенсионерка поборола страх и ничего не отвечала грабителю. В итоге злоумышленник нашел в кошельке своей жертвы 1300 рублей, с которыми скрылся.
Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Брянского района.
- По версии следствия, брянец решился на преступление, узнав, что женщина живет одна и получает достаточно высокую пенсию, - говорят в УМВД. - От похищенных денег у задержанного осталось только 250 рублей. Остальное он успел потратить на продукты и сигареты.
Уголовное дело завели по статье «Грабеж». Предполагаемого преступника поместили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU