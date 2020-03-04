В Брянске рецидивист оглушил и ограбил престарелую женщину

4 Март 2020 2020-03-04T13:04:00+03:00

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В Брянске задержали мужчину, который оглушил и ограбил 81-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 4 марта.

Случай произошел в конце февраля в Советском районе. Со слов потерпевшей, она открыла дверь незнакомцу, после чего получила сильный удар палкой по голове. Мужчина ворвался в квартиру и потребовал деньги. Однако пенсионерка поборола страх и ничего не отвечала грабителю. В итоге злоумышленник нашел в кошельке своей жертвы 1300 рублей, с которыми скрылся.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Брянского района.

- По версии следствия, брянец решился на преступление, узнав, что женщина живет одна и получает достаточно высокую пенсию, - говорят в УМВД. - От похищенных денег у задержанного осталось только 250 рублей. Остальное он успел потратить на продукты и сигареты.

Уголовное дело завели по статье «Грабеж». Предполагаемого преступника поместили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU