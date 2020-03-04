2020-03-04T11:33:23+03:00
Общество

Брянский театр танца завоевал Гран-при международного конкурса

Жюри высоко оценило постановку «Алладин»
Анна ЛЕВКИНА
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Брянский театр танца «Аплас» завоевал Гран-при Международного конкурса сценического искусства «Южная Звезда. Он проходил в Ростове-на-Дону в выходные - с 29 февраля по 1 марта.

Главную награду конкурса брянцам принесла постановка «Алладин».

Кроме того, номер «Князь Владимир» получил лауреата I степени и специальный приз «Золотая Терпсихора». А постановки «Гротеск» и «Праздник первого кумыса» - лауреата II степени.

Добавим, танцевальный ансамбль «Аплас» основали в 2014 году на базе брянской школы №14. В августе 2016-го он «переехал» в городской Центр внешкольной работы. 1 января текущего года театру танца присвоили звание "Образцовый детский коллектив".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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