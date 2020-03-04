В Брянске сбили двух пешеходов за один день

4 Март 2020 2020-03-04T10:09:37+03:00

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Два пешехода получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Брянске во вторник, 3 марта. Одного госпитализировали.

Первая авария произошла в 09.57 в районе дома №25 по улице 3-го Июля в Советском районе. Здесь под колеса автомобиля «Форд Фокус» угодил 64-летний пенсионер. По предварительным данным, водитель в этот момент двигался задним ходом. У брянца диагностировали закрытый перелом левого голеностопного сустава, его госпитализировали.

Еще одно ДТП с участием пешехода зафиксировали в 20.25 на улице Урицкого (это также в Советском районе). На сей раз иномарка «Ниссан Максима» сбила пьяного горожанина. Известно, что тот переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. 53-летнего мужчину с ушибами отправили на домашнее лечение.

– Оба водителя трезвы, они прошли медицинское освидетельствование, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – По фактам ДТП полицейские проводят проверки, устанавливают их обстоятельства и причины.

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ИСТОЧНИК KP.RU