В Брянской области отремонтируют 600 километров дорог
За качеством работ будут следить активисты ОНФ
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В Брянской области за год собираются обновить 600 километров дорог. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона.
Вся проектно-сметная документация по объектам уже готова на 95%. Всего же ремонт пройдет на 362 объектах, уточняет издание "РИА Стрела".
Как сказали областные власти, за качество дорог будут отвечать только подрядчики. А контролировать ход работ будут активисты Общероссийского народного фронта.
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ИСТОЧНИК KP.RU