В Брянской области отремонтируют 600 километров дорог

3 Март 2020 2020-03-03T18:50:19+03:00

За качеством работ будут следить активисты ОНФ

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В Брянской области за год собираются обновить 600 километров дорог. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона.

Вся проектно-сметная документация по объектам уже готова на 95%. Всего же ремонт пройдет на 362 объектах, уточняет издание "РИА Стрела".

Как сказали областные власти, за качество дорог будут отвечать только подрядчики. А контролировать ход работ будут активисты Общероссийского народного фронта.

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ИСТОЧНИК KP.RU