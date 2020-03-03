2020-03-03T18:50:19+03:00
Общество

В Брянской области отремонтируют 600 километров дорог

За качеством работ будут следить активисты ОНФ
Мария Дедкова
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В Брянской области за год собираются обновить 600 километров дорог. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона.

Вся проектно-сметная документация по объектам уже готова на 95%. Всего же ремонт пройдет на 362 объектах, уточняет издание "РИА Стрела".

Как сказали областные власти, за качество дорог будут отвечать только подрядчики. А контролировать ход работ будут активисты Общероссийского народного фронта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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