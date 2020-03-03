Брянцы пожаловались на сбой системы «Умный транспорт»

3 Март 2020 2020-03-03T18:14:35+03:00

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В Брянске дала сбой система "Умный транспорт". На неполадки в системе для отслеживания общественного транспорта сообщили горожане. Сайт не открывается ни на компьютерах, ни на мобильных устройствах.

Как сообщили представители Брянского городском автотранспортного предприятия, о проблеме известно, ее уже устраняют. Брянцам принесли извинения за временные трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU