2020-03-03T17:42:07+03:00
Общество

В Брянске у 19-летней студентки украли с карты 218 тысяч рублей

Подозреваемым оказался приятель девушки
Мария Дедкова
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Однажды расплачиваясь в магазине девушка обнаружила, что на ее счете почти ничего нет.Однажды расплачиваясь в магазине девушка обнаружила, что на ее счете почти ничего нет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянская студентка не досчиталась на банковской карте 218 тысяч рублей. По версии следствия, деньги почти год тайно снимал ее приятель.

Девушка обратилась в полицию с сообщением о краже. По словам горожанки, на карту ей перечисляли социальные выплаты, которые она почти не тратила.

Однажды расплачиваясь в магазине девушка обнаружила, что на ее счете почти ничего нет. В отделении банка жительнице Брянска объяснили, что с ее карты регулярно снимали по 3-5 тысяч рублей.

Предполагаемым преступником оказался 22-летний приятель подруги потерпевшей, который часто бывал у них в гостях. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, он узнал о деньгах на карте знакомой, а также подсмотрел ее пин-код.

Теперь за кражу молодому человеку грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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