В Брянске у 19-летней студентки украли с карты 218 тысяч рублей
Брянская студентка не досчиталась на банковской карте 218 тысяч рублей. По версии следствия, деньги почти год тайно снимал ее приятель.
Девушка обратилась в полицию с сообщением о краже. По словам горожанки, на карту ей перечисляли социальные выплаты, которые она почти не тратила.
Однажды расплачиваясь в магазине девушка обнаружила, что на ее счете почти ничего нет. В отделении банка жительнице Брянска объяснили, что с ее карты регулярно снимали по 3-5 тысяч рублей.
Предполагаемым преступником оказался 22-летний приятель подруги потерпевшей, который часто бывал у них в гостях. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, он узнал о деньгах на карте знакомой, а также подсмотрел ее пин-код.
Теперь за кражу молодому человеку грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU