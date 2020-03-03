2020-03-03T17:25:49+03:00
Спорт

Брянская велогонщица Татьяна Капитанова завоевала две "бронзы" на кубке России

Соревнования завершились на днях в Саранске
Мария Дедкова
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Воспитанница брянского тренера Александр Алипченкова выступала в классе «Элита».Фото: Федерация велосипедного спорта РоссииВоспитанница брянского тренера Александр Алипченкова выступала в классе «Элита».Фото: Федерация велосипедного спорта России
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Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала «бронзовым» призером первого этапа Кубка России.

Соревнования завершились на днях в Саранске.

Воспитанница брянского тренера Александр Алипченкова выступала в классе «Элита». В первый соревновательный день,28 февраля, Татьяна Капитанова стала третьей, уступив представительницам Пензенской области и Мордовии.

На следующий день спортсменка добилась аналогичного результата, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Уже в ближайшие выходные, 7 и 8 марта, в Мордовии состоятся Международные соревнования Saransk Indoor.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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