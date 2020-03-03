Брянская велогонщица Татьяна Капитанова завоевала две "бронзы" на кубке России
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала «бронзовым» призером первого этапа Кубка России.
Соревнования завершились на днях в Саранске.
Воспитанница брянского тренера Александр Алипченкова выступала в классе «Элита». В первый соревновательный день,28 февраля, Татьяна Капитанова стала третьей, уступив представительницам Пензенской области и Мордовии.
На следующий день спортсменка добилась аналогичного результата, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
Уже в ближайшие выходные, 7 и 8 марта, в Мордовии состоятся Международные соревнования Saransk Indoor.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU