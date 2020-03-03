На региональных дорогах Брянской области ограничат движение для большегрузов
На региональных и межмуниципальных автодорогах в Брянской области с 15 марта по 13 апреля ограничат движение для большегрузов. О запрете предупредили в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог.
Владельцы тех автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось превышает 4 тонны, должны будут возместить ущерб,причиненный трассе.
Следить за машинами будут региональное Управление автомобильных дорог и юго-западное межрайонное Управление государственного автодорожного надзора по ЦФО.
Ограничение не распространяются на международные перевозки, на автомобили, которые доставляют пищевые продукты, лекарства и топливо.
Кроме того, под ограничения не попадают: дорожная техника, машины с почтой и автомобили экстренных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU