На региональных дорогах Брянской области ограничат движение для большегрузов

3 Март 2020 2020-03-03T16:56:46+03:00

Владельцы тех автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось превышает 4 тонны, должны будут возместить ущерб,причиненный трассе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Запрет будет действовать с 15 марта по 13 апреля

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На региональных и межмуниципальных автодорогах в Брянской области с 15 марта по 13 апреля ограничат движение для большегрузов. О запрете предупредили в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог.

Владельцы тех автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось превышает 4 тонны, должны будут возместить ущерб,причиненный трассе.

Следить за машинами будут региональное Управление автомобильных дорог и юго-западное межрайонное Управление государственного автодорожного надзора по ЦФО.

Ограничение не распространяются на международные перевозки, на автомобили, которые доставляют пищевые продукты, лекарства и топливо.

Кроме того, под ограничения не попадают: дорожная техника, машины с почтой и автомобили экстренных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU