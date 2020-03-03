Борис Пайкин помогает брянцам решить их насущные проблемы

3 Март 2020 2020-03-03T16:30:25+03:00

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За справедливостью и решением наболевших проблем жители Брянской области пришли на личный прием депутата от ЛДПР Бориса Пайкина. Среди обращений к парламентарию были бездорожье в Лесном и «бумажный» тротуар в Фокинском районе, памятник героям-авиаторам, работа для инвалидов и преступное бездействие исполнительной власти и многие другие.

Практика региональных недель представителя Брянщины в Госдуме Бориса Пайкина показывает, что ни одно из поступивших к нему обращений не остается без внимания, а многие проблемы удается решить сразу же на месте. Существенным препятствием в оказании помощи депутату Госдумы становится бездействие чиновников.

Так, решенный, казалось бы, вопрос о строительстве дороги к селу Лесное в Брянском районе внезапно остановился на уровне исполнительной власти. На протяжении многих лет жители Лесного бьются за право приобщиться к благам цивилизации в виде асфальтированной транспортной связи с близлежащим областным центром. На этом пути ими пройдены все инстанции, включая судебные решения. В 2017 году они побывали на приеме у Бориса Пайкина, и при его депутатской поддержке проблема была сдвинута с мертвой точки. Новая дорога прошла все этапы согласования и утверждения, но в последний момент была «снята с пробега» - местные власти решили подождать «лучших времен». Депутат Госдумы принял решение поторопить столь длительную работу власти.

Не мене вопиющий случай произошел в Фокинском районе Брянска. Жители улицы Рыночной пришли на прием с закрепленным Генеральной прокуратурой решением суда, обязавшим власти обустроить здесь тротуар. Но на местном уровне всё снова свелось к тому,что на эти цели нет средств. Как такой беспредел допустила областная прокуратура, будет выясняться методами депутатского реагирования.

По мнению Бориса Пайкина, многие проблемы возникают из-за бездействия чиновников.

Еще один вопрос, который долгое время пробуксовывает на местном уровне,это памятник героям-авиаторам Брянщины.

Мемориальный ансамбль, по замыслу регионального общества ветеранов авиации, должен гармонично дополнить сквер имени Камозина. Идея была официально поддержана властями еще в 2017 году. Тогда же с помпой заложили соответствующий камень в сквере. По словам активистки Тамары Гречишниковой, пришедшей на прием к народному избраннику, все это время инициативная группа пытается возвести мемориал, посвящённый лётчикам Брянской области Героям Советского Союза. Был объявлен сбор добровольных пожертвований, собрано несколько сот тысяч рублей.

Этого хватило на разработку эскиза и изготовление личных табличек для 63 героев – авиаторов. Также в планах возведение центральной стелы и установка макета самолёта. Но на завершение всех работ требуется около двух миллионов рублей.

К решению вопроса подключился Борис Пайкин, который ознакомился с проектом и отметил, что идея очень хорошая, но тут нужно как следует поискать грамотных и не жадных подрядчиков, которые готовы взяться за выполнение данных работ. Так что перспектива успеть открыть обновленный сквер к 75-летию Великой Победы обрела наконец-то зримые очертания.

Также депутат посодействует в решении проблемы 93-летней жительницы Навлинского района, которая долгое время не может добиться статуса труженика тыла. Для инвалида по зрению будет приобретена специальная клавиатура для компьютера, а вопрос трудоустройства в Брянске людей с ограниченными возможностями депутат Госдумы Борис Пайкин лично обсудит в Министерства труда и в управлении занятости Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU