Председателем Общественной палаты Брянской области выбрали Валерий Родоманов
3 марта в Брянске выбирали председателя Общественной палаты. В этот день состоялось первое заседание совещательного органа пятого созыва.
Председателем стал Валерий Родоманов, сообщает издание РИА Стрела.
К слову, Валерий Родоманов был депутатом облдумы первого созыва. Он руководил комитетом по законодательству и правовому регулированию.
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Общественная палата - совещательный орган, задача которого обеспечить взаимодействие граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления при выработке важных решений в жизни региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU