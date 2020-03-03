Председателем Общественной палаты Брянской области выбрали Валерий Родоманов

3 Март 2020 2020-03-03T16:25:57+03:00

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3 марта в Брянске выбирали председателя Общественной палаты. В этот день состоялось первое заседание совещательного органа пятого созыва.

Председателем стал Валерий Родоманов, сообщает издание РИА Стрела.

К слову, Валерий Родоманов был депутатом облдумы первого созыва. Он руководил комитетом по законодательству и правовому регулированию.

СПРАВКА

Общественная палата - совещательный орган, задача которого обеспечить взаимодействие граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления при выработке важных решений в жизни региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU