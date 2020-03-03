В школах Клетнянского района не оказалось охранников
НАрушения потребовали устранить
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В школах Клетнянского района с проверкой побывала прокуратура. В образовательных учреждениях нашли множество нарушений.
Так, в некоторых школах не оказалось систем экстренного оповещения, в других - не нашли охранников.
Прокуратура потребовала устранить нарушения, которые грозят безопасности учеников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Директорам школ внесли 10 представлений, которые пока рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU