В школах Клетнянского района не оказалось охранников

3 Март 2020 2020-03-03T15:16:27+03:00

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В школах Клетнянского района с проверкой побывала прокуратура. В образовательных учреждениях нашли множество нарушений.

Так, в некоторых школах не оказалось систем экстренного оповещения, в других - не нашли охранников.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, которые грозят безопасности учеников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Директорам школ внесли 10 представлений, которые пока рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU