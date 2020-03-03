Жителя Брянска будут судить за 41 кражу из супермаркетов
35-летнего жителя Брянска обвиняют в 41 краже из магазинов самообслуживания в крупных торговых центрах. Он выезжал в Почепский и Унечский районы, чтобы обокрасть местные торговые точки. Злоумышленник действовал в течение полугода.
- На сделанных камерами видеонаблюдения записях хорошо видно, как мужчина, подгадав момент, прячет под одеждой приглянувшиеся ему товары – алкоголь, продукты или средства гигиены, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Общая сумма ущерба составила больше 50 тысяч рублей.
Кстати, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за мелкое хищение из супермаркета. На этот раз по фактам краж завели десятки уголовных дел. Их объединили в одно производство.
Задержанного брянца арестовали. Ему предъявили обвинение по статьям «Кража» и «Мелкое хищение». В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU