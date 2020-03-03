В Брянске из-за перекрытой дороги двор превратили в трассу

3 Март 2020 2020-03-03T13:36:49+03:00

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В Бежицком районе Брянска из-за перекрытой дороги на улице 22-го Съезда КПСС двор превратили в трассу. Жители дома №122 пожаловались на проблему в социальных сетях. По словам горожан, дорога за домом разбита. Поэтому автомобилисты, в том числе и маршрутки, предпочитают проехать этот участок по жилому двору.

Жильцы вызывали сотрудников ГИБДД. Во дворе на дереве повесили «кирпич». Но знак остановил не всех водителей.

Напомним, дорогу на месяц перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора. Из-за этого отменили троллейбусы, которые ходили по 22-го Съезда. А автобусы и маршрутки отправили в объезд. Ограничения будут действовать до 20 марта включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU