В Брянске устроят мужское шествие на 8 Марта
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В Брянске устроят массовое мужское шествие, посвященное Международному женскому дню. Оно пройдет в воскресенье, 8 марта. Таким образом отметить праздник предложили в молодежном отделении «Единой России».
Участники акции соберутся в 11.30 на площади Партизан, сообщают организаторы. Шествие стартует ровно в полдень.
Все желающие смогут необычно поздравить мам, бабушек, сестер и девушек.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU