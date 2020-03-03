В Брянске устроят мужское шествие на 8 Марта

3 Март 2020 2020-03-03T12:36:13+03:00

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В Брянске устроят массовое мужское шествие, посвященное Международному женскому дню. Оно пройдет в воскресенье, 8 марта. Таким образом отметить праздник предложили в молодежном отделении «Единой России».

Участники акции соберутся в 11.30 на площади Партизан, сообщают организаторы. Шествие стартует ровно в полдень.

Все желающие смогут необычно поздравить мам, бабушек, сестер и девушек.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU