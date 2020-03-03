В поездах в Брянской области нашли 350 кг подозрительных мяса и сала
В пассажирских поездах, следующих через Брянскую область, нашли 343 килограмма подозрительных мяса и сала. Продукты везли без документов из Украины и Молдавии в багаже.
Владельцы груза везли продукцию в Москву, чтобы там продать. Но никаких документов на товар у них не было.
- На иностранцев завели административные дела за нарушение порядка перемещения товаров через границу, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Незаконные партии мясной продукции вернут на сопредельную территорию.
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ИСТОЧНИК KP.RU