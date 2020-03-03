2020-03-03T11:48:22+03:00
Общество

Дятьковское МУП скрыло налогов на четыре миллиона рублей

По данному факту возбудили уголовное дело
Анна ЛЕВКИНА
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В брянском городе Дятьково руководство МУПа скрыло от налоговой четыре миллиона рублей.В брянском городе Дятьково руководство МУПа скрыло от налоговой четыре миллиона рублей.Фото: Олеся КУВАТОВА
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В Дятькове по факту сокрытия налогов муниципальным предприятием следователи завели уголовное дело.

- По версии следствия, с января 2018 года по май 2019-го руководство местного водоканала сокрыло от налоговиков больше четырех миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе регионального СК РФ. - Деньги перечисляли третьим лицам, минуя расчетные места.

Преступление выявили полицейские. Теперь следователи примут меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету России. Также они дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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