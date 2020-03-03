Дятьковское МУП скрыло налогов на четыре миллиона рублей
В Дятькове по факту сокрытия налогов муниципальным предприятием следователи завели уголовное дело.
- По версии следствия, с января 2018 года по май 2019-го руководство местного водоканала сокрыло от налоговиков больше четырех миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе регионального СК РФ. - Деньги перечисляли третьим лицам, минуя расчетные места.
Преступление выявили полицейские. Теперь следователи примут меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету России. Также они дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства предприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU