В Брянске на пьяной езде попались четыре человека за сутки
Четыре факта пьяной езды зафиксировали в Брянске сотрудники ГИБДД только за одни сутки – понедельник, 2 марта.
Двое нарушителей подтвердили, что находятся в состоянии опьянения. Остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.
Всего автоинспекторы пресекли 144 факта нарушений Правил дорожного движения. Так, к примеру, 33 пешехода переходили проезжую часть в неположенных местах. 11 раз лихачи не уступали дорогу брянцам на «зебрах», 9 – проезжали на красный. Кстати, один такой проезд привел к ДТП. В нем пострадали два человека.
Не обошлось без нарушений ПДД и со стороны брянских маршрутчиков. Как уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску, на них составили 26 протоколов.
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ИСТОЧНИК KP.RU