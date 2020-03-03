В Брянске на пьяной езде попались четыре человека за сутки

3 Март 2020 2020-03-03T11:21:22+03:00

В Брянске зафиксировали четыре случая пьяной езды за одни сутки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Двое из них отказались «дуть в трубочку»

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Четыре факта пьяной езды зафиксировали в Брянске сотрудники ГИБДД только за одни сутки – понедельник, 2 марта.

Двое нарушителей подтвердили, что находятся в состоянии опьянения. Остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего автоинспекторы пресекли 144 факта нарушений Правил дорожного движения. Так, к примеру, 33 пешехода переходили проезжую часть в неположенных местах. 11 раз лихачи не уступали дорогу брянцам на «зебрах», 9 – проезжали на красный. Кстати, один такой проезд привел к ДТП. В нем пострадали два человека.

Не обошлось без нарушений ПДД и со стороны брянских маршрутчиков. Как уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску, на них составили 26 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU