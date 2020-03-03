2020-03-03T11:21:22+03:00
Общество

В Брянске на пьяной езде попались четыре человека за сутки

Двое из них отказались «дуть в трубочку»
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянске зафиксировали четыре случая пьяной езды за одни сутки.В Брянске зафиксировали четыре случая пьяной езды за одни сутки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Четыре факта пьяной езды зафиксировали в Брянске сотрудники ГИБДД только за одни сутки – понедельник, 2 марта.

Двое нарушителей подтвердили, что находятся в состоянии опьянения. Остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего автоинспекторы пресекли 144 факта нарушений Правил дорожного движения. Так, к примеру, 33 пешехода переходили проезжую часть в неположенных местах. 11 раз лихачи не уступали дорогу брянцам на «зебрах», 9 – проезжали на красный. Кстати, один такой проезд привел к ДТП. В нем пострадали два человека.

Не обошлось без нарушений ПДД и со стороны брянских маршрутчиков. Как уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску, на них составили 26 протоколов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24