2020-03-03T10:28:09+03:00
Спорт

Брянцы завоевали три «бронзы» на первенстве России по акробатике

Соревнования проходили в Кирове 1 марта
Анна ЛЕВКИНА
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Три бронзовые награды завоевала брянская пара на первенстве России по спортивной акробатике.Три бронзовые награды завоевала брянская пара на первенстве России по спортивной акробатике.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Три бронзовые награды завоевала брянская пара на первенстве России по спортивной акробатике. Соревнования проходили в Кирове 1 марта.

В турнире участвовали больше 500 спортсменов из 30 регионов России.

Из брянских представителей отличилась смешанная пара спортивного комбината «Десна» Алина Василевская и Артемий Петровский. Ребята завоевали три бронзовые медали в видах: многоборье, «финал баланс» и «финал динамика».

- Также на первенстве России успешно выступила женская пара Алевтина Короткова и Анна Титова, - рассказали в пресс-службе брянской мэрии. - Девочки стали финалистами в динамическом упражнении и вошла в десятку сильнейших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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