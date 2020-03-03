Брянцы заметили открытый люк на тротуаре на улице Костычева

3 Март 2020 2020-03-03T09:55:35+03:00

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Жители Брянска заметили открытый люк на тротуаре на улице Костычева. Фотографии опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что люк прикрыли деревянным поддоном.

Пользователи пишут, что тротуара вдоль дома №29 нет уже давно. А люк находится в таком состоянии уже около года.

Кстати, неподалеку сфотографировали бетонный столб, который разрушился у основания. Горожане беспокоятся, что он может рухнуть.

Кстати, капитальный ремонт этого участка улицы Костычева на этот год не планировали. Поэтому шансы, что тротуар приведут в порядок, малы.

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ИСТОЧНИК KP.RU