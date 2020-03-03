В брянской колонии строгого режима обвенчался заключенный
В колонии строгого режима в брянском поселке Каменка Брасовского района обвенчался заключенный. Супруги поженились два года назад. Муж в то время уже отбывал наказание. Их свадьба прошла в колонии.
В этом году молодожены решили обвенчаться. По словам осужденного, на это он решился из-за длительного срока, к которому его приговорил суд.
Таинство венчания провел настоятель храма иконы Божьей Матери Державная в поселке Комаричи отец Игорь. Перед этим супруги исповедались и причастились. Муж и жена заранее купили все необходимое для венчания: обручальные кольца, свечи, полотенца и иконы. Венчание заняло около двух часов.
Супругам придется провести в разлуке еще четыре года, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU