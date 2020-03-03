Звукорежиссер фильма «Однажды в Трубчевске» номинирован на премию «Ника»
Звукорежиссер фильма «Однажды в Трубчевске» Рустам Ахадов номинирован на премию «Ника». Вместе с ним на премию в категории «Лучшая работа звукорежиссера» претендуют звукорежиссер фильма «Дылда» Ростислав Алимов и Павел Дореули - звукорежиссер «Тобола».
Церемония вручения премии Российской академии кинематографических искусств по итогам 2019 года пройдет 29 марта, написала режиссер «Однажды в Трубчевске» Лариса Садилова в социальных сетях.
Напомним, Лариса Садилова снимала фильм в маленьком брянском городке. В съемках поучаствовали непрофессиональные актеры - местные жители. В прошлом году фильм получил несколько престижных наград. Он был представлен в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
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ИСТОЧНИК KP.RU