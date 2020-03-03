2020-03-03T09:06:36+03:00
Происшествия

В ДТП на Авиационной в Брянске пострадали три человека

Авария случилась вечером в понедельник, 2 марта
Марина АНТОНОВА
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Водитель "Туарега" выехал на встречку для обгона и столкнулся с "Маздой-3".Водитель "Туарега" выехал на встречку для обгона и столкнулся с "Маздой-3".Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В дорожно-транспортном происшествии на улице Авиационной в Советском районе Брянска пострадали три человека. Авария случилась около половины десятого вечера в понедельник, 2 марта, у дома №34, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» ехал со стороны улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. Но врезался в «Мазду-3», водитель которой в этот момент начал разворачиваться.

У водителя «Туарега» - сотрясение мозга и ушиб головы, его отпустили с назначением лечения. 32-летнему водителю и 29-летней пассажирке «Мазды» понадобилась более серьезная медицинская помощь. Их госпитализировали с различными травмами.

Кстати, пострадавшие не были пристегнуты в машине. За это на водителя и пассажирку составили административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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