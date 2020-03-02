2020-03-02T18:57:20+03:00
Общество

В Брянске вор взломал сейф топором

Похищенное нашли у преступника дома
Ольга УМАРОВА
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Суда обвиняемый будет дожидаться в СИЗО.Суда обвиняемый будет дожидаться в СИЗО.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске задержали 26-летнего вора-рецидивиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Первый инцидент произошел в октябре прошлого года. Злоумышленник пробрался в торговый объект на улице Спартаковской, отогнув пластиковое окно. Чтобы взломать сейф, воспользовался найденным в подсобке топором. "Добыча" составила около 10 тысяч рублей.

Через месяц преступник по такому же сценарию обворовал дом на улице Калинина.

- Он похитил фотоаппарат и 30 000 рублей, - уточнили в пресс-службе. - Дома у задержанного нашли вещи, которые позволили установить его причастность к совершению ряда аналогичных преступлений на территории областного центра.

Молодому человек предъявили обвинение по статье "Кража", максимальная санкция по которой - до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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