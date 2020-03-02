В Брянске ищут родителей для 11-летнего Даниила и 12-летней Евгении
В Брянске без мамы и папы остались 11-летний Даниил и 12-летняя Евгения. Единственный родитель детей лишена родительских прав по решению суда.
Воспитанием ребят занималась бабушка, но в январе этого года она умерла. Никто из родственников не может взять детей на воспитание в семью.
- Даниил общительный, добрый, приветливый ребенок, - рассказывают в городской администрации. - Легко идет на контакт с детьми и взрослыми. Евгения дружелюбная, общительная, вежливая девочка. Уважительно относится к старшим. С удовольствием принимает активное участие во всех мероприятиях. Детям нужны ответственные родители, которые могут принять их в семью, окружить вниманием и заботой.
Если вы хотите взять Даню и Женю на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4, тел. 8(4832)51-88-94.
Даниил общительный, добрый, приветливый ребенок.
Евгения дружелюбная, общительная, вежливая девочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU