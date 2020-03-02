Брянский легкоатлет завоевал бронзовую медаль чемпионата России

2 Март 2020 2020-03-02T18:08:02+03:00

В эстафете Леонид Карасев бежал на заключительном этапе и лишь три сотых секунды не дотянул до "серебра". Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд

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Брянский спортсмен Леонид Карасев стал бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходили в столичном манеже ЦСКА.

В последний соревновательный день брянский атлет Леонид Карасев поучаствовал в эстафете 4х400. В составе команды воспитанник Светланы Беловой стал третьим.

В эстафете Леонид Карасев бежал на заключительном этапе и лишь три сотых секунды не дотянул до "серебра", сообщили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU