Брянский легкоатлет завоевал бронзовую медаль чемпионата России
Брянский спортсмен Леонид Карасев стал бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходили в столичном манеже ЦСКА.
В последний соревновательный день брянский атлет Леонид Карасев поучаствовал в эстафете 4х400. В составе команды воспитанник Светланы Беловой стал третьим.
В эстафете Леонид Карасев бежал на заключительном этапе и лишь три сотых секунды не дотянул до "серебра", сообщили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
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ИСТОЧНИК KP.RU