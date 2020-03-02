2020-03-02T18:05:09+03:00
Общество

В Брянске яму под водой у Бежицкого рынка обозначили лестницей

Марина АНТОНОВА
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"Лестница на дно стабильности. Фото: "Типичный Брянск"."Лестница на дно стабильности. Фото: "Типичный Брянск".
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Лестница в никуда появилась на проезжей части у Бежицкого рынка в Брянске. Так обозначили яму, которая после дождя скрылась под водой. Фотографии с улицы Ульянова появились в социальных сетях в понедельник, 2 марта. Судя по всему, лестницу установили, чтобы предупредить водителей об опасности. Пользователи соцсетей в шутку назвали ее «лестницей на дно стабильности».

Напомним, дорогу на улице Ульянова постоянно затапливает даже после небольшого дождя. Ливневка уже давно не спасает от излишков воды.

В этом году улицу Ульянова собираются капитально отремонтировать. Правда, никто пока не выиграл госконтракт. Включено ли в смету строительство ливневой канализации у Бежицкого рынка, пока не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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