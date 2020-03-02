В Брянске яму под водой у Бежицкого рынка обозначили лестницей
Лестница в никуда появилась на проезжей части у Бежицкого рынка в Брянске. Так обозначили яму, которая после дождя скрылась под водой. Фотографии с улицы Ульянова появились в социальных сетях в понедельник, 2 марта. Судя по всему, лестницу установили, чтобы предупредить водителей об опасности. Пользователи соцсетей в шутку назвали ее «лестницей на дно стабильности».
Напомним, дорогу на улице Ульянова постоянно затапливает даже после небольшого дождя. Ливневка уже давно не спасает от излишков воды.
В этом году улицу Ульянова собираются капитально отремонтировать. Правда, никто пока не выиграл госконтракт. Включено ли в смету строительство ливневой канализации у Бежицкого рынка, пока не сообщают.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU