Брянский самбист Артем Осипенко стал чемпионом России в девятый раз
Брянский спортсмен Артем Осипенко в девятый раз стал чемпионом России по самбо. Первенство страны завершилось в Чебоксарах в понедельник, 2 марта.
В финальной схватке в весовой категории свыше 100 килограммов наш земляк одержал победу над Андреем Волковым. Тем самым он получил путевку на ЧМ-2020, который пройдет в Туркменистане в ноябре, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Всего в соревнованиях поучаствовали свыше 600 лучших самбистов страны, в том числе несколько брянских. Так, помимо Артема, на турнире отличилась спортсменка ЦСП Брянской области Елена Зайкина (тренер Андрей Терешок, тренируется в СШ «Торпедо»). Она завоевала «бронзу» в весовой категории до 80 кг. Еще четверо брянцев остались в шаге от пьедестала, показав четвертый результат.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU