2020-03-02T17:35:16+03:00
Спорт

Брянский самбист Артем Осипенко стал чемпионом России в девятый раз

В финальной схватке он оказался сильнее Андрея Волкова
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Брянская областная федерация самбо.Фото: Брянская областная федерация самбо.
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Брянский спортсмен Артем Осипенко в девятый раз стал чемпионом России по самбо. Первенство страны завершилось в Чебоксарах в понедельник, 2 марта.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 килограммов наш земляк одержал победу над Андреем Волковым. Тем самым он получил путевку на ЧМ-2020, который пройдет в Туркменистане в ноябре, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Всего в соревнованиях поучаствовали свыше 600 лучших самбистов страны, в том числе несколько брянских. Так, помимо Артема, на турнире отличилась спортсменка ЦСП Брянской области Елена Зайкина (тренер Андрей Терешок, тренируется в СШ «Торпедо»). Она завоевала «бронзу» в весовой категории до 80 кг. Еще четверо брянцев остались в шаге от пьедестала, показав четвертый результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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