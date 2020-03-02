В Брянске отключат воду в жилых домах в Советском районе

2 Март 2020 2020-03-02T17:30:54+03:00

4 и 5 марта не будет воды на Спартаковской и Октябрьской. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Советском районе Брянска 2, 4 и 5 марта отключат воду в жилых домах. Это связано в аварийными работами на водопроводной сети, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 2 марта, только после шести часов вечера дадут воду в многоквартирных домах на проспекте Станке Димитрова, в 1-м проезде Станке Димитрова, улице Красноармейской и в магазине «Александра». В среду, 4 марта, воды не будет с десяти часов утра до двух дня по следующим адресам:

- улица Мало-Завальская, №1, №2 и №7

- улица Октябрьская, №137 и №139.

В четверг, 5 марта, работы пройдут с десяти часов утра до пяти часов вечера в районе улицы Спартаковской. Воду отключат по адресам:

- ул. Спартаковская, №104, №73 и №71-а;

- ул. Спартаковская, жилые дома частного сектора (от домов №81 до №71, от № 90 до №110);

- пер. 4-й Карачижский, жилые дома частного сектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU