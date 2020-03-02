В Москве задержали мужчину, потратившего в Брянске 15 поддельных купюр

2 Март 2020 2020-03-02T16:50:13+03:00

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В Москве задержали 25-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в том, что он потратил в Брянске 15 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. Покупки он совершил в нашем городе 14 февраля в магазинах в Володарском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

При обыске у него нашли еще десять пятитысячных банкнот. При себе у него были синтетические наркотики. Что именно за запрещенное вещество изъяли полицейские, выяснится после экспертизы.

За сбыт поддельных денег молодому человеку грозит до восьми лет колонии. До суда он будет находиться под стражей.

Кстати, в прошлом году в Брянской области сбыли 106 фальшивых купюр. К уголовной ответственности привлекли шесть человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU