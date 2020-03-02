В Брянске фирма задолжала работникам полтора миллиона рублей зарплат

2 Март 2020 2020-03-02T16:35:12+03:00

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В Брянске оштрафовали юрлицо и директора ООО «Аска-Автоматик», задолжавших своим сотрудникам полтора миллиона рублей зарплат.

Этому предшествовала прокурорская проверка. Провели ее после коллективного обращения уволенных работников фирмы.

Оказалось, что задолженность по заработной плате существует за ноябрь-декабрь 2019 года. Деньги тогда не получили 28 человек. Кроме того, экс-сотрудникам в срок не отдали трудовые книжки.

– По результатам рассмотрения постановлений прокурора юрлицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, а директора организации на одну тысячу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Вопрос погашения задолженности проконтролирует подразделение Фокинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU