В Брянске покорителю масленичного столба вручили микроволновку

2 Март 2020 2020-03-02T16:16:15+03:00

Молодой человек первым смог преодолеть высоту в 13 метров

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В Брянске отшумела Масленица. Главной площадкой для гуляний стал Круглый сквер. Здесь брянцы посоревновались в ловкости.

Горожане попробовали забраться на 13-метровый масленичный столб. Как рассказали в городской администрации, первому покорителю столба вручили микроволновку.

Еще один приз — большую мягкую игрушку — отдали школьнику, который стал самым юным участником соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU