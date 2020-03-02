В Брянске покорителю масленичного столба вручили микроволновку
Молодой человек первым смог преодолеть высоту в 13 метров
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В Брянске отшумела Масленица. Главной площадкой для гуляний стал Круглый сквер. Здесь брянцы посоревновались в ловкости.
Горожане попробовали забраться на 13-метровый масленичный столб. Как рассказали в городской администрации, первому покорителю столба вручили микроволновку.
Еще один приз — большую мягкую игрушку — отдали школьнику, который стал самым юным участником соревнования.
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ИСТОЧНИК KP.RU