В Брянске на улице Тельмана запретили парковку

2 Март 2020 2020-03-02T15:38:46+03:00

Такие меры вводят с целью повышения безопасности дорожного движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Об ограничении предупредили в городской администрации

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В Брянске на улице Тельмана запретят остановку. Оставить машину нельзя будет в районе дома №20 по четной и нечетной стороне дороге.

Такие меры вводят с целью повышения безопасности дорожного движения, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU