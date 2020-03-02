2020-03-02T15:38:46+03:00
Общество

В Брянске на улице Тельмана запретили парковку

Об ограничении предупредили в городской администрации
Мария Дедкова
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Такие меры вводят с целью повышения безопасности дорожного движения.Такие меры вводят с целью повышения безопасности дорожного движения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянске на улице Тельмана запретят остановку. Оставить машину нельзя будет в районе дома №20 по четной и нечетной стороне дороге.

Такие меры вводят с целью повышения безопасности дорожного движения, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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