Фидиректора брянской «Снежки» осудят за зарплатные долги
Готовится к передаче в суд уголовное дело о невыплате заработной платы работникам ПАО «Снежка». Прокурор утвердил обвинительное заключение.
Финансового директора предприятия обвиняют по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».
– По версии следствия, финдиректор не выплатила заработную плату 204 работникам в период с 1 января по 16 июня прошлого года, – говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Размер задолженности превысил 13 миллионов рублей.
Уголовное дело рассмотрит мировой суд Брянского судебного района.
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ИСТОЧНИК KP.RU