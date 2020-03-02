2020-03-02T12:50:30+03:00
Общество

Фидиректора брянской «Снежки» осудят за зарплатные долги

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу
Анна ЛЕВКИНА
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Передается в суд уголовное дело о невыплате зарплаты работникам брянского ПАО «Снежка».Передается в суд уголовное дело о невыплате зарплаты работникам брянского ПАО «Снежка».Фото: Иван ВИСЛОВ
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Готовится к передаче в суд уголовное дело о невыплате заработной платы работникам ПАО «Снежка». Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Финансового директора предприятия обвиняют по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

– По версии следствия, финдиректор не выплатила заработную плату 204 работникам в период с 1 января по 16 июня прошлого года, – говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Размер задолженности превысил 13 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит мировой суд Брянского судебного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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