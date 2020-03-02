Борис Пайкин встретился с рабочими брянского завода

2 Март 2020 2020-03-02T12:19:57+03:00

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Борис Пайкин провел в Брянской области неделю встреч. Приезд депутата Госдумы был получился интересным и насыщенным. Парламентарий лично познакомился с положением дел на брянских предприятиях, общаясь как с их руководством, так и с простыми тружениками.

Так, одной из заключительных стала встреча с менеджментом и рабочими одного из крупнейших пищевых производств области ОАО «Брянскпиво».

Интерес Бориса Пайкина к заводу, ведущему свою историю с конца позапрошлого века, закономерен. Региональным УФНС «Брянскпиво» характеризуется как добросовестный и прозрачный налогоплательщик, входящий в число основных поставщиков средств в бюджет. Предприятие успешно конкурирует с международными корпорациями, создает собственные бренды, развивается и модернизируется.

Борис Пайкин: "Посещая предприятия, я всегда стараюсь пообщаться не только с их руководством, но и с простыми людьми".

Генеральный директор ОАО «Брянскпиво» Сергей Носенко познакомил Бориса Пайкина с основными цехами завода, ассортиментом продукции и видами на перспективу. В планах завода, например, уже в апреле наладить выпуск фирменных брянских напитков в алюминиевых банках. Будет расширена линейка безалкогольных напитков, к трем уже имеющимся добавится четвертый сорт кваса. Также в разговоре были затронуты темы недопустимости «серых схем» в бизнесе, которых не чураются недобросовестные конкуренты брянского завода.

Не менее значимые проблемы были подняты в ходе общения Бориса Пайкина с рабочими предприятия. Как выяснилось, людей ещё не отпустил шок от свалившейся на их головы пенсионной реформы, против которой из брянских депутатов Госдумы единственным голосовал Борис Пайкин. Целый ряд вопросов касался проблем с получением медицинских услуг и дефицитом врачебных кадров на Брянщине. Фракция ЛДПР предлагала ввести для выпускников медицинских вузов обязательное распределение в родные регионы, и эта идея нашла одобрение у собравшихся. Равно, как и другая законодательная инициатива Бориса Романовича, находящаяся сейчас на рассмотрении правительства РФ. В ней предлагается освободить от уплаты НДФЛ людей, чья зарплата не превышает двух МРОТ. На сегодня это более 24 000 рублей, что в Брянской области считается неплохой зарплатой. Рабочие безоговорочно одобрили такую инициативу и выразили надежду, что в правительстве прислушаются к мнению народа.

«Посещая предприятия, я всегда стараюсь пообщаться не только с их руководством, но и с простыми людьми, - комментирует свою позицию Борис Пайкин. – С директорами мы обсуждаем меры экономической и политической поддержки производства, а с рабочими – их насущные житейские проблемы и ожидания. Такие встречи подтверждают востребованность уже внесенных нами в Госдуму инициатив и подают идеи для новых законопроектов».

ИСТОЧНИК KP.RU