В брянских Бордовичах остановка «сползла» на частный двор

2 Март 2020 2020-03-02T13:32:23+03:00

Отремонтировали этот участок дороги всего в 2019 году

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В Бежицком районе Брянска остановка, отремонтированная в 2019 году, деформировалась и «сползла» на частную территорию.

Речь идет об остановочной платформе по улице Тюменской в Бордовичах. О проблеме местные жители писали в соцсетях, а также пожаловались общественникам.

Как оказалось, остановка там практически разрушена. Насыпь вместе с асфальтовым покрытием сместилась в сторону частного владения, повредила ограду и опрокинула дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Также с левой стороне улицы, на въезде с автодороги «Северный обход Брянска», разрушен тротуар.

– Мы направили запрос в городскую администрацию и управление автомобильных дорог с просьбой пояснить, какие меры приняты в отношении подрядчика, который обустраивал тротуары и остановочную платформу, – говорят в региональном штабе ОНФ. – Необходимо проконтролировать, чтобы все было выполнено в срок и надлежащим образом, с соблюдением всех норм дорожного строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU