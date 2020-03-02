2020-03-02T10:41:36+03:00
Общество

В Брянске на пьяной езде попались 12 человек за выходные

Девять автомобилистов отказались «дуть в трубочку»
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске поймали дюжину пьяных автомобилистов за уик-энд.В Брянске поймали дюжину пьяных автомобилистов за уик-энд.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Дюжину автомобилистов уличили в пьяной езде в Брянске за три дня – 28-29 февраля и 1 марта. Три человека подтвердили этот факт, остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.

В выходные в Брянске не зафиксировали ДТП, в которых страдали люди. Вместе с тем, произошло 34, так называемые, «железки» (дорожные аварии без пострадавших).

Попутно автоинспекторы пресекли 442 факта нарушений ПДД. Так, к примеру, 83 раза не по правилам передвигались пешеходы. В 28 случаях брянцам не уступали дорогу на «зебрах». 51 лихач проскочил на красный. Еще у 28 автомобилистов были неоплаченные в срок штрафы.

– 42 протокола сотрудники Госавтоинспекции составили на водителей маршруток, – добавили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – Еще 19 на таксистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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